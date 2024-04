Lecce, cambia il regolamento dei parcheggi per i disabili

Lecce – Sono stati approvati nuovi regolamenti per il rilascio dei permessi per i parcheggi dei diversamente abili ma non solo; infatti le modifiche portate in aula dall’assessore leccese alla Mobilità sostenibile Marco De Matteis hanno interessato anche l’esercizio di Taxi e Ncc. Un intervento che, come sottolinea De Matteis, è stato approvato dall’intera giunta, anche quindi, dai consiglieri di opposizione.

