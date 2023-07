Caso di colera in Puglia, uomo ricoverato al Fazzi di Lecce

Un uomo di 70 anni è in isolamento nel reparto Malattie Infettive del Vito Fazzi di Lecce dopo che è stato isolato il microorganismo responsabile del colera. Le sue condizioni generali di salute sono buone. Lo comunica in una nota l’Asl di Lecce.

Il dipartimento di Prevenzione ha effettuato “l’indagine epidemiologica da cui risulta che l’uomo avrebbe assunto alimenti a rischio”. Sono in corso gli approfondimenti informano dall’Asl, “per la tipizzazione del vibrione, da parte dell’Istituto Superiore di Sanità, mentre l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, svolgerà le indagini di laboratorio sugli alimenti assunti dal paziente e sulle acque utilizzate dall’uomo che non sono provenienti dall’Acquedotto”.

“Poiché il paziente è risultato positivo ad altro microrganismo responsabile di sintomatologia gastroenterica non si esclude – prosegue la nota – che il vibrio Cholerae isolato sia del tipo non tossigeno e dunque non pericoloso”. Anche i familiari dell’uomo sono sotto sorveglianza ed hanno effettuato esami di laboratorio. “La situazione – concludono dall’Asl Lecce – è sotto controllo, sia sotto il profilo sanitario che epidemiologico”.

