Casarano, tentativo concreto per Ligi del Cerignola: la situazione

Il Casarano fa sul serio per Alessandro Ligi, difensore e capitano del Cerignola: il giocatore starebbe seriamente valutando l’offerta molto importante presentata nelle ultime ore dal club rossazzurro, filtrerebbe un certo ottimismo per la chiusura dell’operazione. Per Ligi 8 presenze in una stagione contraddistinta da diversi problemi fisici, difensore in campo per una manciata di minuti venerdì scorso nella gara di Serie C contro il Giugliano. Arrivato nel 2022, il classe ’89 è comunque uno dei perni dello spogliatoio gialloblù.

