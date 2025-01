Citro regala il derby al Brindisi: Fidelis Andria ko al 95’: la sintesi

Un gol di Citro al 95’ regala al Brindisi una vittoria preziosissima nel derby contro la Fidelis Andria, al termine di una gara intensa e carica di tensione. Il match, valido per punti decisivi in chiave salvezza e per la corsa al vertice della classifica, ha visto entrambe le squadre lottare su ogni pallone.

La gara inizia subito con occasioni: Verna sfiora il vantaggio per l’Andria al 6°, mentre Rajovic risponde al 14° per il Brindisi. Nel primo tempo si registrano anche due infortuni importanti: i portieri titolari di entrambe le squadre sono costretti ad abbandonare il campo per problemi alla spalla.

Il Brindisi passa in vantaggio nella ripresa al 49° con un capolavoro di Ledesma, che sorprende tutti con una conclusione al volo dalla distanza. L’Andria tenta di reagire, ma trova un grande Mataloni, decisivo su un colpo di testa di Madaloni deviato sulla traversa.

La partita si accende ulteriormente nel finale: dopo un possibile rigore non concesso all’Andria, Sylla trova il pareggio di testa. Ma quando il match sembra destinato a chiudersi in parità, arriva l’episodio decisivo: nel recupero, un pallone lungo pesca Citro, che con un tocco sotto supera il portiere avversario e firma il gol del 2-1, facendo esplodere il “Fanuzzi”.

Il Brindisi si rilancia così nella lotta salvezza, mentre la Fidelis Andria vede sfumare la possibilità di agganciare la vetta.

Di seguito, la sintesi del match di Davide Cucinelli:

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author