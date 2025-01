Casarano, scoperto deposito auto rubate: denunciato proprietario

La Polizia ha scoperto a Casarano (Lecce), nella tarda serata di venerdì 17 gennaio, una vasta area recintata a Casarano utilizzata per nascondere e riciclare veicoli di provenienza illecita.

Gli agenti del Commissariato di Taurisano, durante un’ispezione preliminare attraverso l’alto muro di cinta, hanno individuato un’Alfa Romeo Stelvio rubata pochi giorni prima nel parcheggio di un ipermercato della zona.

Le prime indagini hanno portato all’identificazione del proprietario del sito, un 55enne del posto, successivamente condotto sul luogo. Nel terreno, molto esteso, sono stati trovati numerosi veicoli e pezzi meccanici, oltre a un edificio abusivo con un garage seminterrato adibito a officina clandestina per lo smontaggio di auto rubate.

Tra i veicoli rinvenuti, una Fiat 500 era stata completamente smembrata, priva di targa e numero di telaio. La polizia è riuscita a risalire alla proprietaria grazie al portatarga, scoprendo che l’auto era stata rubata a Tricase il 9 gennaio. La donna ha confermato l’identificazione del veicolo tramite le foto fornite dalla Polizia scientifica.

L’intera area è stata posta sotto sequestro, con sigilli apposti dalle autorità. Il proprietario del sito è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione, riciclaggio e violazione delle normative ambientali, a causa del deposito irregolare di pezzi meccanici e veicoli in condizioni non conformi. Dopo i rilievi della polizia scientifica, l’Alfa Romeo Stelvio è stata restituita al legittimo proprietario.

