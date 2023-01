Casarano-Martina 1-0: L’analisi dei due allenatori

“Siamo dispiaciuti perché avremmo meritato almeno un punto – dice Massimo Pizzulli, allenatore del Martina, analizzando la sconfitta di Casarano -. Peccato perché nel secondo tempo abbiamo avuto una supremazia territoriale, non abbiamo mai permesso al Casarano di entrare nella nostra metà campo, tranne in una sola circostanza. Il rigore? Non lo so, voglio rivedere con più attenzione le immagini per giudicare. Purtroppo, pur avendo creato una enorme mole di gioco, non abbiamo concretizzato perché non siamo stati sufficientemente cattivi. Anzi, al Casarano va dato merito di aver fatto un’ottima fase di non possesso”.

“Al Martina abbiamo concesso solo il giro palla, il reparto difensivo ha lavorato bene tanto che Baietti non ha fatto nemmeno una parata Sono contento perché abbiamo evidenziato professi nella fase di non possesso, che a inizio campionato non facevamo benissimo”, commenta Giovanni Costantino.

