Primo colpo in entrata anche per la Virtus Francavilla. In mattinata, infatti, la dirigenza biancazzurra ha trovato l’accordo con il Crotone per il trasferimento a titolo definitivo alla corte di Calabro di Sergio Yakubiv, difensore classe 2002. Per il calciatore nato ad Aprilia, ma di nazionalità ucraina, i calabresi hanno comunque conservato il diritto di recompra, a testimonianza del grande valore del giovane centrale. Andrà a rimpiazzare numericamente la partenza di Miceli, che ha già raggiunto l’accordo con la Turris. Per Yakubiv, tredici presenze totali in questa prima parte di stagione: tre con la prima squadra allenata da Lerda, in Coppa Italia Serie C, e dieci con la Primavera. Tra i prospetti più interessanti in circolazione, quello di Fracchiolla è stato un vero e proprio blitz, andando ad anticipare società che si erano mosse già a partire da dicembre. Venti anni, fisico possente e un metro e novanta di altezza, vanta alcune convocazioni anche nella nazionale giovanile dell’Ucraina. E adesso, quindi, nuova avventura con la Virtus Francavilla.

Intanto restano da piazzare ancora tre calciatori ritenuti in uscita: dopo Ekuban all’Andria e Miceli alla Turris, restano con le valigie in mano Perez, Mastropietro e Giorno. Per il primo non è da escludere anche la possibilità di un prestito o di uno scambio.

