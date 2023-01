Barletta: Corsa alla C, Farina ‘Siamo lì e ce la giochiamo’

Rosicchiati altri due punti alla capolista Cavese, Francesco Farina, tecnico del Barletta, non si nasconde. “Siamo lì e ce la giochiamo – ha detto dopo il successo del Puttilli sul Gladiator -. Non dobbiamo guardare la classifica e l’avversario, ma giocare le prossime 16 partite come fossero delle finali. È importante essere sereni e non creare troppe aspettative”.

Dall’altra parte, Teore Grimaldi, allenatore del Gladiator, analizza il ko: “Sapevamo che su questo campo e in un ambiente del genere non sarebbe stato facile, ci abbiamo provato”.

Condividi su...

Linkedin email