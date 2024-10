Casarano, Laterza: ‘Gol? Peccato non portare a casa il risultato’

Pareggio esterno per il Casarano di mister Laterza che non va oltre l’1-1 a Fasano. Le dichiarazioni del tecnico rossazzurro nel post gara: “Sull’episodio del nostro gol il guardalinee aveva alzato la bandierina verso centrocampo e non so perché non è stato convalidato. Bene noi comunque perché l’abbiamo giocata bene, come il Fasano. Siamo alla quinta giornata e dobbiamo migliorare su alcune cose. Solo nell’occasione del gol di Corvino e nel tu per tu abbiamo concesso, per il resto abbiamo fatto una buona gara. Peccato non portare il risultato a casa, dobbiamo lavorare”.

