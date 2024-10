Cremonese-Bari 1-1: la sintesi del match

CREMONESE-BARI 1-1 LA SINTESI

Reti: 27’pt Lasagna (B), 26’st Sernicola (C)

Cremonese (3-5-2): Fulignati, Antov, Bianchetti, Ceccherini (90’+3’ Lochoshvili), Zanimacchia (46’ Nasti), Collocolo, Pickel, Vandeputte (66’ Vazquez), Barbieri (46’ Sernicola), De Luca, Buonaiuto (32’st Bonazzoli). Panchina: Saro, Jungdal, Quagliata, Ravanelli, Majer, Moretti, Milanese. All. Stroppa.

Bari (3-5-2): Radunovic, Pucino, Vicari, Mantovani, Oliveri, Maita, Benali, Sibilli (55’ Saco), Dorval, Falletti (57’ Novakovich), Lasagna (57’ Favilli). Panchina: Pissardo, Bellomo, Sgarbi, Tripaldelli, Maiello, Manzari, Favasuli, Simic, Obaretin. All. Longo.

Arbitro: Gianluca Manganiello (Pinerolo); assistenti: Fabrizio Lombardo (Cinisello Balsamo) e Gaetano Massara (Reggio Calabria). Quarto ufficiale: Dario Madonia (Palermo). VAR: Matteo Gariglio (Pinerolo), AVAR: Manuel Volpi (Arezzo).

Ammoniti: Zanimacchia, Nasti, Ceccherini (C); Benali, Radunovic, Saco (B).

Note: prima del via osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Franco Chimenti, presidente della Federazione Italiana Golf, recentemente scomparso. Stadio ‘Giovanni Zini’, Cremona; cielo parzialmente nuvoloso, 20°C, terreno in discrete condizioni; 9.942 spettatori (1.534 tifosi ospiti). Angoli 2-4. Recuperi: 1’/4’.

