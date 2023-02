Casarano, ecco i primi nomi per il post Costantino

Giovanni Costantino non è più l’allenatore del Casarano. Il club del presidente Maci in mattinata ha comunicato il suo esonero. Per il prossimo allenatore la scelta al momento sarebbe tra tre nomi: Antonio Foglia Manzillo (il favorito, piaceva al club già la scorsa estate), Vincenzo Feola (che, però dovrebbe liberarsi da Casertana e per lui sarebbe un ritorno) e Antonio Rogazzo.

