Casarano, caos al pronto soccorso: danneggia mobili e aggredisce operatori

Momenti di caos, nella serata di martedì 26 novembre, al pronto soccorso dell’ospedale di Casarano, in provincia di Lecce. Un uomo, soccorso in stato di ebbrezza da un’ambulanza dopo essere stato trovato ubriaco per strada, ha insultato e sputato contro alcuni operatori sanitari.

In evidente stato di alterazione psicofisica, ha successivamente rotto il cassetto di un mobile e danneggiato la sbarra del letto nella stanza dove era stato collocato. L’uomo, un cittadino extracomunitario, è stato infine tranquillizzato, dimesso e affidato a un familiare.

