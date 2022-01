CASARANO – Altre due donne hanno denunciato di aver subito abusi dall’ortopedico 66enne Sergio Cosi, ai domiciliari dallo scorso 25 novembre con le accuse di violenza sessuale aggravata ai danni delle sue pazienti in Salento. Ai cinque casi individuati dai carabinieri, si aggiungono dunque altre due presunte vittime. Il medico avrebbe abusato delle pazienti nel corso delle visite che si svolgevano nello studio di una clinica privata di Casarano (Lecce) dove esercitava. In almeno uno dei casi contestati avrebbe utilizzato uno spray per stordire la vittima. La Procura di Lecce aveva già chiesto al gip ulteriori sei mesi per proseguire le indagini.