San Giovanni Rotondo (FG) – Casa Sollievo della Sofferenza è il primo ospedale a partire in Puglia con le televisite in ambito non cardiologico e in convenzione con il Sistema Sanitario Regionale. Si tratta di una nuova modalità di erogazione della prestazione sanitaria alternativa a quella in presenza in ambulatorio e permetterà, al paziente idoneo individuato dal medico specialista, di interagire a distanza con i medici dell’Ospedale di San Giovanni Rotondo ed ottenere un referto firmato digitalmente e che può dar luogo alla prescrizione di cure e farmaci.