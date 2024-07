Foggia, sequestrati beni per 400 mila € al boss Moretti

Foggia – Dalle prime ore della mattinata odierna, la Sezione Operativa DIA di Foggia sta sequestrando

beni mobili e immobili, nonché diversi rapporti finanziari per un valore complessivo di circa

400 mila euro, nella disponibilità – anche per interposta persona – del detenuto, in regime

speciale ex art. 41 bis o.p., MORETTI Rocco, a seguito delle subite condanne definitive per

estorsione (4 anni e 8 mesi) ed associazione mafiosa ed altro (10 anni e 8 mesi, processo

DECIMAZIONE ).

L’odierno provvedimento, emesso dalla Corte di Appello di Bari, accoglie pienamente la

proposta avanzata dalla locale Procura Generale della Repubblica, la quale, in considerazione

delle condanne definitive del MORETTI, ha formulato una motivata richiesta sulla base della

preliminare attività eseguita dal personale del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della

Guardia di Finanza di Bari, distaccato alla citata Procura Generale, e degli accertamenti

patrimoniali sviluppati dalla DIA. Le indagini hanno permesso di disvelare gli introiti percepiti

dall’intero nucleo familiare e di ottenere un corposo quadro probatorio in ordine all’illecita

provenienza dei beni derivanti, soprattutto, da estorsioni e dalla appartenenza, in qualità di

capo, organizzatore e promotore, all’associazione mafiosa denominata società foggiana .

L’operazione, eseguita sulla base della previsione normativa dell’art. 240 bis c.p. commi 1 e 2,

ha colpito, per equivalente, anche i beni che il MORETTI risulta possedere in misura

sproporzionata ai redditi dichiarati.

