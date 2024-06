Casa di Comunità, firmato l’accordo tra ASL Lecce e Comune di Cavallino

Il 17 giugno, il direttore generale dell’ASL di Lecce Stefano Rossi e il sindaco di Cavallino Bruno Ciccarese Gorgoni hanno sottoscritto il protocollo di intesa e il contestuale atto costitutivo del diritto di superficie su un terreno, messo a disposizione dal Comune. Sul questo, situato in via Caprarica (ang. Via San Gorgonio), verrà edificata una Casa di Comunità di tipo ‘spoke’ finanziata con fondi Pnrr.

“Il cronoprogramma per la progettazione delle 24 Cose di Comunità di ASL Lecce prosegue fitto e nei tempi previsti. Nevralgico il ruolo dei Comuni con cui ogni giorno ci confrontiamo e cooperiamo per costruire, insieme, una rete di assistenza primaria di prossimità efficiente e a misura di paziente. Ringrazio il Comune di Cavallino che avrà l’onere e l’onore di ospitare una Casa di Comunità spoke” ha dichiarato il Direttore generale Stefano Rossi.

