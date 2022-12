Condividi su...

LECCE – Gabriella, volontaria Caritas a Lecce da circa tre anni, ogni giorno con altre giovani e persone più adulte, s’impegna con grande passione e dedizione a far fronte alle diverse necessità de territorio, problemi economici, persone che da un giorno all’altro perdono il lavoro, solitudine, solo alcune delle richieste d’aiuto a cui si deve far fronte, ma spesso una parola di conforto e vicinanza è quello che può far la differenza

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 16 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts