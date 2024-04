Carabiniera investita nel materano mentre presta soccorso, è grave

Maria Biasi, carabiniere originaria di Palaginello (Taranto), è stata travolta e investita da un’auto sulla strada provinciale 3, nel comune di Montescaglioso (Matera), mentre prestava soccorso ad automobilisti coinvolti in un incidente stradale.

Sulla vicenda interviene Vincenzo Incampo, segretario nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC). «Voglio esprimere la mia personale vicinanza e quella del Nuovo Sindacato Carabinieri, al vice brigadiere dell’Arma Maria Biasi, rimasta coinvolta in un drammatico incidente mentre era in servizio, intenta a prestare soccorso durante una collisione tra due auto”.

”Il nostro lavoro è costituito da rischi e pericoli che corriamo quotidianamente per la tutela della sicurezza dei cittadini. La collega è stata investita mentre prestava soccorso, mettendo a rischio la sua stessa vita. Al momento si trova ricoverata in prognosi riservata presso l’ospedale San Carlo di Potenza. Ci stringiamo in questo momento alla sua famiglia e facciamo tutti il tifo per lei», ha concluso Inciampo.

