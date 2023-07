Capuano commenta l’arrivo di Cianci: “Voglio la gente allo stadio”

TARANTO – Non nasconde la sua soddisfazione il tecnico manager del Taranto Eziolino Capuano. L’ingaggio di Pietro Cianci assume connotati di rilievo sia per le potenzialità della squadra che per l’immagine del Taranto, anche in chiave mercato, per le future operazioni.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp