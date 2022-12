Caprile: ‘Io in Serie A? Fino a giugno resto a Bari’

Condividi su...

Linkedin email

“La Serie A? Non so se sono pronto, ma non ho dubbi sulle mie possibilità. Con il lavoro e i sacrifici proverei a mettercela tutta. Ci sono dei treni che passano una volta sola. Mi è capitato quando sono andato in Inghilterra. Il mio nome è accostato a grandi club, ma non c’è nulla di concreto. Salvo novità clamorose, resto qui fino a giugno. Il mio idolo? Gigi Buffon”. Elia Caprile, portiere del Bari e della nazionale Under 21, considerato tra i migliori numeri uno italiani, commenta così le voci su un suo possibile salto di categoria a fine stagione. Poi, sullo scontro d’alta quota dei pugliesi (terzi) contro la Reggina (seconda) in programma sabato, spiega: “Mi aspetto novanta minuti tosti, belli, intensi. C’è anche il gemellaggio tra tifoserie, ci sarà una cornice di pubblico importante”. Intanto, si prevede un nuovo esodo di tifosi biancorossi per la trasferta a Reggio Calabria: i 985 tagliandi del settore ospiti andranno presto esauriti.