Capitale italiana della cultura, Mesagne tra le dieci finaliste

MESAGNE – Una buona notizia per la città di Mesagne, il dossier presentato dal sindaco Tony Matarrelli ha ottenuto il parere positivo della commissione che ha promosso il comune in provincia di Brindisi tra le dieci candidature finaliste. Questo il commento del primo cittadino, postato sulla sua pagina Facebook

“#MESAGNE2024, SIAMO IN FINALE!

Ci abbiamo sperato e creduto, in tanti, tantissimi, mettendoci anima e cuore. Da qualche minuto il sogno è ancora più vicino: il MiC ci ha appena comunicato che siamo tra le città finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura.

Che gioia!”