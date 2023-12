Canosa, successo per la prima Sagra della Sfogliatella

CANOSA – Successo per la prima edizione della sagra della sfogliatella di Canosa. Piazza Vittorio Veneto gremita per l’evento gastronomico che ha messo in risalto un punto di riferimento delle tradizioni cittadine, corredato da stand di ulteriori prodotti tipici, musica e spettacoli per residenti e turisti dalla BAT e non solo. La sfogliatella ha ottenuto il riconoscimento di Prodotto Agroalimentare Tradizionale, conquistando un posto nell’elenco italiano dei marchi di fabbrica gastronomici. La sagra, inserita nel programma degli eventi natalizi, pone Canosa sulla mappa turistica della stagione dicembrina.

