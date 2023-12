Vigili del Fuoco BAT, il bilancio del Comandante Romeo Gallo

BARLETTA – Un 2023 proficuo e intenso per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della BAT. L’anno solare si chiude con il bilancio del colonnello Romeo Gallo, al secondo Natale in carica presso la caserma della sesta provincia pugliese. Tra gli incendi boschivi dell’estate, i soccorsi per le alluvioni fuori regione e gli interventi di routine, il personale del territorio conferma una crescita costante sul piano dell’efficienza. Un 2024 che si preannuncia ricco di novità, dall’iter burocratico per la nuova caserma all’implementazione di un personale già avviato. L’appello del Comandante Gallo in vista del nuovo anno.

