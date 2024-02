Canosa più forte del -9: rossoblù tra salvezza e sogno play-off

CANOSA DI PUGLIA – Quattro vittorie consecutive, cinque risultati utili di fila e quarto posto agganciato, nel Girone A di Eccellenza c’è un Canosa che non vuole assolutamente fermarsi. Quella dei ragazzi di Girolamo Zinfollino, finora, è un’autentica cavalcata, partita da quel -9 in classifica che ha tagliato le gambe, costringendo l’ambiente a cambiare repentinamente target, dal sogno di lottare per la promozione al dover sgomitare per uscire quanto prima dalla vastissima zona play-out che contraddistingue il format transitorio di quest’anno. Al suo terzo campionato, il tecnico andriese sta riaccendendo l’entusiasmo di una piazza assente, fino al 2021, dai radar dell’Eccellenza per ben 24 anni. La salvezza di due stagioni fa fu un’impresa sportiva, ma ciò che sta accadendo in questi ultimi mesi non va affatto sottovalutato.

Le due larghe vittorie contro le cenerentole San Severo e Molfetta Sportiva, nel mezzo il grande successo sull’Unione Calcio Bisceglie in un “San Sabino” gremito di passione per il raggiungimento del tanto agognato quarto posto. Un punto di svolta per la stagione rossoblù, nonostante al momento i play-off siano ancora lontani: il Bisceglie capolista dista 15 punti, troppi rispetto al limite massimo di 8 lunghezze per poter disputare il primo turno. Gli spareggi restano comunque un sogno nel cassetto per il Canosa, in attesa di capire se verranno restituiti, entro fine stagione, almeno 5 dei 9 punti di questa pesante penalizzazione. In quel caso cambierebbe lo scenario, ma al di là di questo, il Canosa è una delle squadre più in forma del Girone A, trascinata dai gol di Turitto e Gonzalez, dall’esperienza di Milella e Montrone e difesa, tra i pali, da una garanzia come Vicino.

Non tutto, purtroppo, è dipeso e dipenderà dal campo, ma una cosa è certa: dopo troppi anni di buio, a Canosa si gettano le basi per ridare lustro ad una piazza affamata di calcio, il primo step sarà quello di tenere a distanza il sesto posto.

