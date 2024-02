Manfredonia – Gallipoli si giocherà a porte aperte, inizia la prevendita

Riapre il ‘Miramare’ di Manfredonia. Il colpo di scena, l’ennesimo di una stagione travagliata, con la società e la squadra costrette a giocare quasi tutte le gara in assenza di pubblico è giunto nel tardo pomeriggio di venerdì 23 febbraio. Superate, dunque, le criticità evidenziate dalle autorità locali nei giorni scorsi. Di seguito, i prezzi dei tagliandi per assistere al match Manfredonia-Gallipoli.

SETTORE PREZZI TRIBUNA CENTRALE/LATERALE CHIUSA GRADINATA EST € 12 CURVA SUD P. COTUGNO € 10 CURVA NORD / OSPITI € 10 UNDER 10 GRATIS Ai prezzi indicati vanno aggiunti i diritti di prevendita

UNDER 12: Per ogni biglietto acquistato (di qualsiasi settore eccetto la Tribuna Centrale), sarà consentito l’accesso gratuito a ragazzi/e Under 12 (esclusivamente se accompagnati da persona adulta) presentando il proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

RIVENDITORI TICKETONE (ACQUISTABILI ON LINE QUI) BAR IMPERO (Piazza Marconi 15) MARCO SPORT (Via Delle Antiche Mura 47) BOTTEGHINO TRIBUNA VIA S.GIOVANNI BOSCO

(SOLO LA DOMENICA DALLE 10:30 ALLE 14:15)

