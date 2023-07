Caldo rovente: allerta della Regione Puglia

Prosegue l’ondata di caldo sull’Italia e aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso del ministero della Salute, che indica il massimo livello di rischio per tutta la popolazione. Domani, sabato 15 luglio, le città in rosso sono Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Perugia.

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione.

Massimo livello di allerta per le temperature in Puglia, secondo il bollettino del Ministero della Salute. Sabato 15 e domenica 16 luglio la temperatura percepita raggiungerà i 37°, con rischi per la salute delle persone anche se sane e attive.

▶️ Segui i consigli per contrastare gli effetti negativi delle alte temperature: http://rpu.gl/gAd6x

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp