Manduria: Lascia cane in auto e va al mare, denunciata 82enne

Una 82enne di Manduria (Taranto) è stata denunciata dai Carabinieri per abbandono di animali. La donna ha lasciato il suo cane all’interno dell’auto per recarsi in spiaggia, a San Pietro in Bevagna. Un passante, accortosi della presenza del volpino nella vettura, ha chiesto l’intervento di una pattuglia dei militari.

A causa dell’altissima temperatura e del conseguente riscaldamento dell’abitacolo, all’arrivo dei militari e dei Vigili del Fuoco di Taranto, alle 16.00 circa, il cane versava in condizioni di grave sofferenza. Pertanto, è stata forzata immediatamente la portiera dell’auto per poterlo rifocillare in attesa dell’arrivo del personale veterinario. Poco dopo, i Carabinieri hanno individuato la proprietaria, che è stata denunciata.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp