Caldo: A Bari distribuzione di sali minerali e acqua

Domani, mercoledì 26 luglio, a Bari è prevista la distribuzione straordinaria di sali minerali e sacche di acqua nelle piazze, nei mercati e nelle strade per supportare i cittadini più fragili in questi giorni segnati dall’afa. La distribuzione avverrà anche nei pressi delle spiagge comunali, con i banchetti che saranno allestiti a partire dalle 9.30 in diversi punti della città.

L’iniziativa è organizzata grazie alla collaborazione fra l’assessorato al Welfare del Comune di Bari, l’Acquedotto pugliese, le farmacie aderenti ad Agorà salute Ets e la rete cittadina del welfare.

Nel complesso, fa sapere il Comune in una nota, sono 10mila le bustine di sali minerali donate dalle farmacie. Sarà inoltre possibile misurare la pressione in tutte le farmacie territoriali, dove gli utenti potranno anche ricevere informazioni su servizi e numeri utili del Piano a contrasto delle ondate di calore predisposto dall’assessorato al Welfare a tutela delle persone più vulnerabili.

