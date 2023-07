Castellana, le grotte a disposizione dei cittadini per combattere il caldo

L’emergenza caldo a Castellana Grotte si risolve grazie a una forte intesa tra la società Grotte e il Comune di Castellana Grotte.

Da martedì 25 a giovedì 27 luglio 2023, chi appartiene alle fasce più fragili (anziani, bambini, disabili) avrà un posto prenotato nella Grave dove per un’ora e mezza – dalle 9 alle 10.30 – con la collaborazione dell’associazione Aleph Theatre, potrà partecipare a piccoli laboratori e vivere al meglio qualche ora lontana dal caldo afoso di questi giorni.

Domani si svolgerà un laboratorio musicale a cura di Marilisa Camicia, dopodomani un laboratorio di decoupage e creatività manuale a cura di Angela Corte, l’ultimo giorno sarà una somma delle due esperienze. L’appuntamento per chi vuole partecipare è alle 9 nel Museo Anelli. Nessuna prenotazione, ma massima puntualità.

<<Siamo felici di cogliere lo spunto che ci ha dato la società Grotte di Castellana srl con questa attività di “soggiorno climatico breve” per i nostri anziani e in generale per i più fragili – ha dichiarato Davide Sportelli, assessore ai Servizi Sociali del Comune di Castellana Grotte – Il soggiorno nelle grotte si inserisce nel più ampio approccio che l’assessorato e il Settore II del Comune di Castellana Grotte hanno al proprio ruolo che non deve essere di semplice risposta al bisogno, ma anche di miglioramento delle condizioni di vita dei concittadini>>.

<<Le Grotte sono un bene comune – ha affermato Francesco Manghisi, presidente di Grotte di Castellana srl – e questa è l’occasione per dimostrare che appartengono ai cittadini prima ancora che a chi le gestisce. Per questo siamo felici di poter essere vicini ai nostri concittadini e siamo felici di poter collaborare con il Comune nella tutela delle fasce più deboli che possono trovare nella società Grotte un punto di riferimento>>.

<<Nella volontà di continuare a serrare i ranghi tra operatività di Grotte e Comune, e nella volontà di essere il più vicino possibile alle esigenze dei cittadini – ha spiegato il vicepresidente di Grotte srl Serafino Ostuni – queste giornate ci hanno spinto a mettere su un progetto che dia sollievo ai soggetti più fragili. Grotte, ci tengo a sottolinearlo, da questo punto di vista si rende sempre disponibile>>.

