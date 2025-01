Calcioscommesse: indagato portiere Udinese Okoye

UDINE – Il calcioscommesse continua a a scuotere il calcio italiano. Nel registro degli indagati della procura di Udine sarebbe finito anche il portiere dell’Udinese Maduka Okoye. A far scattare l’indagine è stata una segnalazione giunta dalla Sisal per una serie di scommesse per importi rilevanti legata all’ammonizione dell’estremo difensore friulano durante la partita Lazio – Udinese dell’11 marzo 2024, match vinto dai bianconeri per 2-1. Okoye venne ammonito dall’arbitro al diciannovesimo della ripresa per perdita di tempo.

