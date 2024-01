Puscas tentenna all’idea di scendere in B, il Bari resta alla finestra

Yayah Kallon è arrivato a Bari. L’attaccante della Sierra Leone, giunto in prestito secco dal Verona, è a disposizione di mister Marino per la sfida di sabato prossimo al San Nicola contro la Ternana. È atterrato nella mattinata di martedì 9 gennaio dopo l’apparizione contro l’Inter di domenica scorsa e va a rafforzare la fascia destra dell’attacco biancorosso e si candida come alternativa a Ismail Achik, che ha giocato titolare fino alla sosta.

Sono attese novità anche in difesa: Gianluca Frabotta potrebbe presto salutare per tornare alla Juve e finire la stagione al Cosenza. Per sostituirlo piace Raffaele Celia, classe ’99 di proprietà della Spal. Per il ruolo di prima punta Polito continua a tessere trattative: la prima scelta sembra essere Gheorghe Puscas, attaccante di proprietà del Genoa che sta ancora tentennando all’idea di scendere in Serie B. Se dovesse decidere per la serie cadetta Bari sarebbe una destinazione gradita.

Da definire anche il nodo ingaggio, con l’attaccante della Romania (che non deve perdere gli Europei) che ha già vestito la maglia biancorossa nel 2015/2016. Piace sempre Fumagalli, che ha segnato 12 reti nella prima parte di stagione alla Giana Erminio, mentre per Moro la pista è al momento fredda. Nessuna novità, invece, per Aramu alla Sampdoria.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp