Taranto: Il ritorno di Gianluca Triuzzi

TARANTO – Il Taranto Football Club 1927 è lieto di annunciare il ritorno nello staff tecnico di Gianluca Triuzzi in qualità di collaboratore sportivo. Classe 1978, tarantino doc, Triuzzi ha vestito da calciatore la maglia del Taranto dal 1994 al 1996 partendo dal vivaio e conquistando il titolo di Campione d’Italia Dilettanti con la squadra allenata da Ivo Iaconi nel 1995 e dal 2001 al 2004 in Serie C. Per lui anche un passato in categorie superiori in Serie B con le maglie di Napoli, Palermo, Monza e Pescara nonché in Serie A con quella del Parma con cui ha collezionato 2 presenze. Per Gianluca si tratta di un ritorno nello staff rossoblu dopo aver ricoperto la mansione di team manager e assistente dell’area tecnica nella stagione 2018-2019 in Serie D. Bentornato Gianluca!

Condividi su...

Linkedin email