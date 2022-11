Monopoli, Pancaro: “C’era fallo su Nocchi e un rigore per noi”

CROTONE – Il tecnico del Monopoli Pancaro fa i complimenti ai suoi ma non risparmia una critica al direttore di gara: “Ci manca un rigore e sul primo gol c’era fallo su Nocchi. Ai miei devo fare solo i complimenti. Anche chi ha giocato meno ha dimostrato fame e voglia. Ora testa alla Fidelis Andria. Sarà una gara importante per la classifica e per i tifosi”.

