AIC e Serie B hanno concordato il periodo di sosta invernale valido per la stagione in corso: da martedì 27 dicembre a martedì 3 gennaio compresi, otto giorni consecutivi, sarà sospesa ogni attività agonistica ufficiale o non ufficiale, nonché di allenamento. In alternativa, ma soltanto con l’accordo dei calciatori, il periodo di riposo potrà essere frazionato in due periodi.

