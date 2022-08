Comincia a sentirsi profumo di calcio giocato. Giunti ormai alla metà di agosto, gli organici delle compagini che si apprestano ad affrontare il prossimo campionato di Serie D sono quasi al completo. La fase di preparazione sta raggiungendo il suo culmine e, per le società pugliesi, è tempo di cominciare a prendere confidenza con il campo. Nonostante il possibile slittamento che potrebbe vedere rinviati coppa e campionato di una settimana, sarà comunque un fine settimana intenso, nel quale sono programmati diversi test amichevoli utili anche per delle valutazioni di mercato. Il Brindisi di Danucci sarà ospite della Fidelis Andria: sabato 13 agosto alle 16:30 le due squadre effettueranno un allenamento congiunto a porte chiuse sul manto erboso di San Giovanni Rotondo, sede del ritiro dei federiciani. Il Barletta ha confermato le buone impressioni delle scorse settimane superando l’Orta Nova con il risultato di 6-1 nel test amichevole di mercoledì pomeriggio a San Ferdinando di Puglia. Amichevole di lusso per il Molfetta, sabato 13 agosto alle 17:30 al Poli, contro il Foggia di Massimo Boscaglia. Si tratta di un test importante per cominciare a valutare l’organico a disposizione del tecnico Bartoli. Primi assaggi di calcio giocato anche sulla Murgia: al “D’Angelo”, venerdì 12 agosto alle 17:30, l’ambiziosa Team Altamura guidata da Ginestra effettuerà un allenamento congiunto con il Manfredonia, squadra allestita dal neo presidente Di Benedetto per dominare il campionato di Eccellenza. Sgambata anche per il Bitonto, i ragazzi di Loseto sfideranno sabato 13 agosto alle ore 18 il Borgorosso Molfetta al “Città degli Ulivi”.

Foto di U.S. Bitonto Calcio.