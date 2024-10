Calcio: Promozione, allenatore Greco schiaffeggia calciatore del Maglie

MELENDUGNO (LE) Quello che vi raccontiamo è un episodio increscioso che si è verificato su un campo del Salento. Campionato di Promozione girone B. Si sfidano la squadra del Terre di Acaya contro il Maglie. Mentre le formazioni stanno per entrare in campo l’allenatore dei padroni di casa Oscar Greco si rende protagonista al negativo. Queste immagini mostrano il bruttissimo gesto che il tecnico rivolge nei confronti di un calciatore avversario. Parliamo dell’argentino Melono. La sua unica responsabilità se vogliamo così chiamarla è stata quella di incitare i propri compagni di squadra: “Vai, pronti, via” avrebbe detto ad alta voce agli altri titolari. Il signor Greco, in quel momento vicino a lui gli avrebbe intimato “Cosa gridi”? Fin qui nulla di male, se non fosse che l’addetto ai lavori abbia schiaffeggiato per tre volte il calciatore argentino. Purtroppo la scena non è stata vista dal direttore di gara che non ha potuto prendere provvedimenti, ma per fortuna la gara è stata ripresa dalle telecamere e così il fattaccio è venuto fuori. La cosa che più sconvolge è che l’allenatore di calcio deve rappresentare un esempio, deve essere un educatore, spesso anche uno psicologo, ma non certo un picchiatore. Per la cronaca la gara si è svolta sul neutro di Melendugno, il Terre di Acaya ha terminato la partita in otto uomini e alla fine ha vinto il Maglie, squadra che non ha potuto neanche festeggiare, sia per la paura di qualche altro schiaffo e sia perché dalle docce scendeva solo acqua ghiacciata. Sarebbe opportuno che in quell’acqua calasse le sue mani anche il tecnico Greco.

