Bari, prostituzione minorile: ritro abbreviato per due

BARI – Sono stati ammessi al processo con rito abbreviato Nicola Basile e Antonella Albanese, due delle 10 persone coinvolte nel presunto giro di prostituzione minorile di cui sarebbero state vittime, tra il 2021 e il 2022, quattro giovani di Bari e provincia. Basile e Albanese erano stati arrestati (in carcere) insieme ad altre otto persone lo scorso maggio, quando furono eseguite le misure richieste dal sostituto procuratore di Bari Matteo Soave. L’ammissione al rito abbreviato è stata decisa oggi: Basile, 25 anni, negò di averne gestito la prostituzione. Assistito dall’avvocato Vito Belviso, ha formalizzato davanti al gup il risarcimento da tremila euro (a testa) nei confronti delle due parti offese. Anche la 21enne Albanese, difesa dall’avvocato Nicola Lerario, ha annunciato il risarcimento nei confronti delle due ragazze. Il processo è stato fissato al prossimo 11 dicembre. Mercoledì, invece, inizierà il processo per altri cinque imputati per il quale era stato chiesto e ottenuto il giudizio immediato. La settimana scorsa l’imprenditore leccese Fabio Carlino ha invece patteggiato la pena di un anno e otto mesi.

