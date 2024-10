Serie C/C, giudice: squalificati 7 calciatori e 2 allenatori

Le decisioni del giudice sportivo dopo la 7a Giornata del Girone C di Serie C.

Calciatori

Squalifica per 2 gare: Alberto De Francesco (Sorrento).

Squalifica per una gara: Ivan Kontek (Casertana), Andrea Danzi (Foggia), Andrea De Paoli (Giugliano) Gianmarco Zigoni (Taranto), Tommaso Cancellotti (Avellino), Ivan Francesco De Santis (Taranto).

Allenatori

Squalifica per una gara: Andrea Esposito (Team Altamura), Carmine Gautieri (Taranto).

Ammende società

3,000 euro al Catania: i tifosi, posizionati nella Curva Nord, hanno intonato cori offensivi contro i sostenitori della squadra avversaria al termine della gara. Inoltre, al minuto 11 del primo tempo, sono stati lanciati due fumogeni verso i Vigili del Fuoco, che per fortuna non sono stati colpiti. Questi atti violenti e pericolosi per la sicurezza pubblica hanno portato alla sanzione.

2.500 euro alla Cavese: i sostenitori, situati all’esterno dell’impianto, hanno lanciato fumogeni sul campo di gioco al 56° minuto e, successivamente, al 95° minuto, hanno lanciato altri fumogeni e un petardo nel settore occupato dai tifosi avversari, senza causare feriti.

2.000 euro al Taranto: i tifosi della Curva Nord sono stati protagonisti di episodi violenti: al 9°, 21°, 40° e 44° minuto del secondo tempo, sono stati lanciati cinque petardi all’interno del recinto di gioco, con due esplosioni vicine alla porta difesa dal portiere avversario. Inoltre, sono stati segnalati cori oltraggiosi contro le Forze dell’Ordine durante la partita.

700 euro al Messina: i sostenitori, nel settore ospiti, hanno lanciato due fumogeni sul terreno di gioco al 6° minuto del secondo tempo, causando danni al manto erboso sintetico. Anche questi episodi hanno portato alla sanzione.

200 alla Turris: per il ritardo dell’inizio della gara, avvenuto a causa del mancato ingresso puntuale in campo dei propri giocatori.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author