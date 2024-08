Calcio Bari: per la difesa si pensa al polacco Szymiński

BARI – Il club biancorosso dopo la seconda sconfitta nelle prime due partite in campionato deve correre ai ripari per puntellare la difesa. Il nome che sta circolando nelle ultime ore è quello del polacco Przemysław Szymiński di proprietà del Frosinone. Si tratta di un jolly di difesa che può essere impiegato da centrale, sulla fascia destra o da mediano di centrocampo. Nelle prossime ore si saprà se per il classe ’94 c’è solo un interesse o se si parla di trattativa in via di definizione.

