Lecce, dall’Annecy arriva Jean Gaby

Le immediate ore di vigilia della gara sul campo dell’Inter registrano un nuovo colpo di mercato in casa Lecce. Il difensore centrale di piede mancino Jean Gaby domani sarà a Lecce per sottoporsi alle rituali visite mediche. Il calciatore francese, classe 2000, proviene dall’Annecy, formazione militante in Ligue 2.

