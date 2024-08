Cabafest: presentata la XVII edizione del Festival della comiCittà di Crispiano

È stata presentata in conferenza stampa la XVII edizione del Cabafest, il Festival della comiCittà di Crispiano. Alla conduzione ci sarà la coppia, formata da Marco Colonna e Antonella Carone.

Alla conduzione del Cabafest una super coppia, formata da Marco Colonna (comico, regista e presentatore che a luglio è tornato a Zelig) affiancato dalla bravissima Antonella Carone (attrice e presentatrice. E’ Perfidia in “Me contro Te” e tra i tantissimi lavori ricordiamo il Film “Spaccapietre” con Salvatore Esposito). Assieme a loro, con le interviste live nel backstage, torna Gianmarco Sansolino.

I comici che si esibiranno saranno: Gianni Caroli (attore e comico crispianese), Max Boccasile e Carlo Maretti (duo comico che conduce il programma “Quasi Pomeriggio Norba” su Telenorba) e Cinzia Marseglia (attrice e comica. Volto notissimo di Zelig). Si esibirà e riceverà un premio anche il conosciutissimo youtuber Daniele Condotta come riconoscimento per il suo ‘sbarco’ su Prime Video con il suo Film “Per un pugno di Like”. Il Premio alla Carriera e il Premio Pugliese Doc, eccezionalmente, verranno consegnati allo stesso artista, il maestro della comicità italiana nonché nonno d’Italia Lino Banfi, che parlerà alla piazza in video con una sorpresa finale.

Ad arricchire la serata, che durerà circa tre ore, ci sarà il corpo di ballo Scarpette Rosa, ormai presente da 15 anni. Confermatissima anche la band Gadjos.

Non mancheranno le sorprese per tutti i presenti, nel corso della serata verranno offerti alcuni premi e sorteggiato tra il pubblico il vincitore di un week-end tutto incluso per due persone in un fantastico villaggio vacanze.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author