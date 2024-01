C.os.t.a., il turismo pugliese accessibile a tutti

BARI – Progetti di Rete pubblico-privati per la sperimentazione di casi pilota di turismo accessibile a tutti, indipendentemente da età, mobilità o capacità, in diverse zone del territorio regionale, a partire dal mare. Si chiama C.Os.t.a., ovvero Comunità Ospitali per il Turismo Accessibile il nuovo avviso pubblico da 13 milioni di euro di Regione Puglia e Puglia promozione che apre le porte a un nuovo orizzonte nel mondo del turismo, dove l’accessibilità e l’inclusione sono al centro di ogni esperienza di viaggio. L’obiettivo è rendere le destinazioni turistiche pugliesi accessibili a 360 gradi, indipendentemente dalle limitazioni fisiche o cognitive. Si presenta così un’opportunità per professionisti del settore, innovatori e rappresentanti istituzionali di condividere idee e riflettere su come realizzare un turismo veramente inclusivo. L’appuntamento funge da piattaforma per lo scambio di conoscenze ed esperienze, promuovendo la collaborazione e stimolando azioni mirate. La partecipazione rappresenta un passo importante verso la creazione di un ambiente turistico che accoglie ogni visitatore senza distinzioni. Questo progetto promuove un nuovo approccio alle vacanze in Puglia, senza barriere, dalla costa ai borghi includendo le aree interne.

