BTM InterAzioni torna a Taranto: focus su turismo e territorio

Dopo il successo dello scorso anno, BTM InterAzioni, format itinerante di BTM Italia, torna nella “Città dei due Mari” dal 3 al 5 dicembre con l’edizione speciale “Taranto”. L’evento, co-organizzato con il Comune di Taranto, punta a valorizzare le potenzialità del territorio attraverso iniziative dedicate a turismo, cultura, innovazione e capitale umano.

Un programma ricco per un territorio poliedrico

Le tre giornate proporranno attività mirate a rafforzare il profilo turistico di Taranto. Buyer internazionali e giornalisti saranno coinvolti in Fam Trip e Press Tour con visite guidate e attività esperienziali (3-4 dicembre), mentre il 5 dicembre Palazzo Pantaleo ospiterà incontri formativi su temi chiave come “wedding destination” e branding per strutture ricettive.

Masterclass per i giovani protagonisti del turismo

Sempre il 5 dicembre, #masterclass porterà a Taranto esperti del settore come Nicola Romanelli, Sauro Mariani e Giulio Contini, per un confronto con studenti delle scuole e università locali. Il focus? “Competenze e Professioni del Turismo di Domani”, con la partecipazione speciale di Zaira Magliozzi, travel storyteller e autrice.

Un’opportunità per il B2B locale

Punto forte dell’evento sarà il B2B, momento di incontro diretto tra buyer e seller che permetterà agli operatori locali di stringere collaborazioni strategiche e intercettare nuovi mercati. L’incontro, che si terrà il 5 dicembre a Palazzo Pantaleo, rappresenta una vetrina unica per valorizzare le eccellenze del territorio e rafforzare le relazioni nel settore turistico.

Con BTM InterAzioni, Taranto si conferma un laboratorio di idee e innovazione per il turismo del futuro, puntando su autenticità, sostenibilità e capitale umano.

