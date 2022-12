Condividi su...

BRINDISI – Un suggestivo video proiettato sulla facciata della Cattedrale di Brindisi, chiude un percorso di Luminarie della Pace, con la parola Pace tradotta in diverse lingue su Via Tarantini, Via Duomo e Via Colonne. Una idea realizzata dall’Amministrazione Comunale di Brindisi grazie al supporto tecnico di Enel X. La video proiezione che si svolgerà ogni sera a partire dalle 17 e riproduce i simboli del mare e della città di Brindisi lanciando un messaggio di pace e augurio per le festività natalizie.

