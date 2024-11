Brindisi, vestite di rosso contro violenza sulle donne: iniziative il 25 novembre

Un abito rosso contro la violenza sulle donne. Questo colore è diventato il simbolo contro la violenza sulle donne perché il rosso rappresenta di fatto il colore dell’amore, della passione che si trasforma però in male, come spesso e troppe volte accade nonostante le innumerevoli iniziative di sensibilizzazione. Diverse donne della provincia di Brindisi sui social stanno mettendo loro foto vestite, in parte o meno, di rosso, un modo per richiamare l’attenzione su questo grave fenomeno che scuote le coscienze di tutti. O almeno, così dovrebbe essere.

Il rosso simboleggia la violenza e, nello stesso tempo, il sangue versato da tantissime donne in tutto il mondo, vittime dei propri padri, mariti, compagni. L’utilizzo, ad esempio, delle scarpe rosse come simbolo contro il femminicidio è cominciato in Messico nella Ciudad Juarez, uno dei posti dal tasso di femminicidi più elevato al mondo e si è poi diffuso in tutto il mondo, anche in Italia.

Le vittime di sesso femminile, stando agli ultimi report in Italia, dall’ 1 gennaio 2023 al 31 luglio 2024 sono state 175. Nel 2023 in Italia, le richieste di aiuto e intervento per episodi di “violenza domestica o di genere” subita dalle donne sono state 13.793. In occasione della “Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne” che ricorre il 25 Novembre sono in programma diverse iniziative in diversi centri della provincia di Brindisi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author