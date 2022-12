Brindisi: Valentini bacchetta Liurni, ‘Quaquaraquà’

Condividi su...

Linkedin email

Lorenzo Liurni snobba il Brindisi (affare già fatto) per accettare la proposta della Casertana. Una scelta dettata dalla volontà di avvicinarsi a casa, anche se l’attaccante ternano non è nuovo a dietrofront simili: nell’estate del 2020 lasciò “appeso” il Taranto, con cui aveva raggiunto ogni tipo di accordo, per accasarsi al Lavello.

Un atteggiamento che non è piaciuto a Pierluigi Valentini, dg del Brindisi, il quale, attraverso Facebook, non ha risparmiato stilettate allo stesso Liurni pur non citandolo mai.

“Nel caso qualcuno avesse dubbi – scrive Valentini sul suo profilo -, ricordiamo che la maglia con la V sul petto la possono indossare solo UOMINI veri e poi ottimi giocatori ed atleti. Gente con valori, gente orgogliosa di rappresentare una grande Città, una grandissima tifoseria, una Storia immensa. Nella nostra famiglia non c’è spazio per quaquaraquà e omiccioli senza dignità, attributi e rispetto”.