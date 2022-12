Brindisi: Tuffo di Capodanno, oltre 330 adesioni

Saranno il grande cuore dei brindisini, il desiderio di spazzare via i brutti ricordi della pandemia con un salto dagli scogli, la “lucida pazzia” di partecipare a una adrenalinica goliardata o semplicemente le condizioni atmosferiche particolarmente favorevoli di questi giorni ma la XIII Edizione del “TUFFO DI CAPODANNO” di Brindisi sta superando sotto ogni punto anche la più rosea previsione.

L’appuntamento brindisino del primo giorno dell’anno ha già registrato l’adesione di oltre 332 tuffatori iscritti (di cui 100 donne e 22 minori), stracciando indubbiamente il record del Capodanno 2022, il più alto di sempre con 258 adesioni; ma non solo, poiché l’evento ha ,ricevuto anche in questa occasione, richieste di iscrizione da ogni parte d’Italia con gruppi di amici, familiari o comitive che hanno raggiungeranno appositamente la Conca per festeggiare il primo giorno dell’anno nuovo tuffandosi nelle acque della “Conca”. A loro si aggiungono le iscrizioni internazionali rappresentata da una polacca, una russa ed una coppia spagnola.

Confermata anche la grande novità, anche dal punto di vista scenografico, di questa edizione con i mezzi aerei dell’Associazione “Volare in Salento”, Associazione Sportiva Dilettantistica del Presidente Diego Provinzano specializzata in voli panoramici condivisi, che sorvoleranno la “Conca” con a bordo macchina fotografica e telecamera pronte a catturare le suggestive immagini dei momenti più significativi dell’evento. La collaborazione con costituirà la ciliegina sulla torta di questa tredicesima edizione, un momento speciale.

La goliardata tutto cuore, che gode del Patrocinio Morale del Comune di Brindisi che le ha assegnato il brand ‘SEA Brindisi’ è organizzata dal gruppo “Summer Time – Animazione & Spettacolo” di Ilaria Lenzitti e Nico Lorusso, che firmano l’evento in collaborazione con “Puliamoilmarebrindisi” rappresentato da Alessandro Barba, Il Nautilus di Salvatore Carruezzo e “Uniti per lo Sport” Brindisi e l’illustre partenariato del Main Sponsor DealGroup Brindisi e conta su un gruppo organizzativo formato dai brindisini Monica Buonasperanza, Alberto Capriati, Alessandro Cazzato e MariaGrazia Chiechi.

Resta fondamentale il legame con la solidarietà; anche in questa occasione è stata istituita una raccolta fondi destinata al sostegno del progetto di vita dei ragazzi con disabilità ospiti della comunità “Eridano Dopo Di Noi” gestito dalla Cooperativa Sociale “Eridano” di Brindisi.

Completate presso la stand del punto Decathlon di Brindisi sarà comunque possibile iscriversi al “TUFFO DI CAPODANNO” fino alle ore 10 di domani, 1° gennaio 2023 direttamente alla “Conca”. Per informazioni sul progetto e sulle modalità di partecipazione è possibile contattare i numeri 393/58.21.619 – 329/80.59.256.

A coloro che invece aderiranno all’iniziativa in cambio di una piccola donazione gli organizzatori consegneranno il biglietto della lotteria per l’assegnazione di simpatici premi e gadget offerti da negozianti e artigiani di Brindisi.

Resta ben saldo, e questo è il settimo anno, anche il “Gemellaggio Morale” con il Tuffo di Capodanno – Città di Viareggio organizzato in Toscana dall’Asd Escape Tuscany Triathlon del Presidente Aldo Angeli, che ha ideato l’ormai ‘famosa’ cuffia con il motto “Hai Freddo?…STAY HOME”.

La manifestazione avrà inizio a partire dalle ore 10:30 del 1° gennaio 2023 e in onda in diretta su Antenna Sud, canale 92 del Digitale Terrestre con la presentazione curata dai giornalisti Cristina Cavallo e Davide Cucinelli, affiancati dal collega Nico Lorusso, a scandire i vari momenti che si alterneranno nel corso della diretta TV dalla “Conca” in località Sciaia sulla litoranea Brindisi Nord. Alle ore 11:00, dopo la benedizione delle acque, a beneficio della città di Brindisi e dei suoi cittadini ad opera del parroco della comunità di “Santa Maria del Casale”, Don Giovanni Prete, il conto alla rovescia e il caratteristico momento del tuffo, aperto a tutti gli interessati e a quanti vogliono provare l’ebbrezza di un bagno in mare in pieno inverno. Al termine un “Brindisi” collettivo come augurio per tutti.

