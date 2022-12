La Puglia investe su street art ed enogastronomia

Con i suoi oltre 100 murales, Stornara è diventata la Capitale della Street Art in Puglia, ma non solo. Grazie al nuovo progetto “Stramurales di gusto”, previsto per martedì 3 e mercoledì 4 gennaio 2023, la cittadina del Tavoliere delle Puglie unirà la street art ai prodotti enogastronomici locali.

Il progetto, realizzato dalla start up innovativa Trawellit e organizzato in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione, sarà una full immersion attraverso il racconto di luoghi rinati grazie a un’azione di innovazione sociale che ha visto rilanciare l’offerta turistica di Stornara, borgo di circa 6.000 abitanti, con la realizzazione di oltre 100 murales a cielo aperto.

All’arte si legherà la tradizione delle produzioni locali di eccellenza e dei racconti che rendono autentico il piccolo comune. Con questo evento, Stornara si propone di offrire esperienze ed emozioni a 360° dei luoghi, dei racconti e delle eccellenze enogastronomiche e storico-culturali del territorio dei 5 Reali Siti.

Durante l’evento, oltre a visitare il Parco Urbano dei Murales e degustare le eccellenze enogastronomiche locali, i visitatori potranno scoprire di più riguardo i temi del consumo sostenibile e riceveranno gadget a tema.

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-stramurales-di-gusto-500148637037?aff=ebdsoporgprofile

Il programma:

Martedì 3 gennaio 2023

percorso guidato murales con inizio alle ore 10:00

laboratorio sensoriale di valorizzazione dell’OLIO EVO delle aziende locali ed orientamento al consumo sostenibile con APERITIVO RURALE con lo chef presso il Nuovo Centro Polifunzionale Co. Co. Project in via Soldato Francesco Di Corato;

azioni di guerrilla marketing.

Mercoledì 4 gennaio 2023

percorso guidato murales con inizio alle ore 10:00

laboratorio sensoriale di degustazione del VINO NERO DI TROIA delle aziende locali ed orientamento al consumo sostenibile con APERITIVO RURALE con lo chef presso la sede dell’APS Stornara Life in via Zara;

azioni di guerrilla marketing.

