Brindisi, studenti a teatro per il Giorno della Memoria

Brindisi ha commemorato l’80° anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz con una cerimonia al Teatro Verdi, trasmessa in diretta da Antenna Sud.

Organizzato dalla prefettura e condotto dal giornalista Antonio Celeste, l’evento si è rivolto soprattutto ai giovani e alle scuole. Dal palco sono stati lanciati messaggi di riflessione e speranza, invitando le nuove generazioni a combattere l’ignoranza e a non cadere nelle trappole dell’odio e dell’intolleranza.

Tra i temi toccati, l’importanza di preservare la memoria storica senza permettere che le tensioni politiche contemporanee, come quelle in Medio Oriente, possano sminuire il ricordo dell’Olocausto. “Due popoli, due stati”, è stato proposto come modello di convivenza pacifica.

La cerimonia, istituita 25 anni fa su iniziativa di Furio Colombo, ha sottolineato ancora una volta l’importanza di educare le nuove generazioni a costruire un futuro basato sul rispetto e sulla tolleranza.

Un applauso finale ha suggellato un momento di grande intensità emotiva.

