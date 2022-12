Brindisi spinge per Liurni, Casarano su Citro: le ultimissime di calciomercato

Condividi su...

E’ il giorno di Luigi Falcone al Fasano. L’ex Varese, Catanzaro e Catania tra poco sarà ufficialmente un calciatore del club biancazzurro. Ennesimo colpaccio del presidente Franco D’Amico, dopo gli arrivi di Daniele Vantaggiato e Izco. Falcone ha lasciato ieri ufficialmente Trapani e da domenica prossima sarà a disposizione dell’allenatore Ivan Tisci, così come è già pronto anche Alessio Amoruso, arrivato nelle ultime ore dal Francavilla In Sinni.

Si sblocca a Casarano la situazione attaccante. Alessandro Gatto oggi lascerà il club del presidente Maci per approdare al Legnago. Un’uscita che libera lo slot per l’ex Bari Nicola Citro col quale c’è già un accordo di massima. Citro dovrebbe risolvere oggi il contratto con la Pistoiese. Il Brindisi prova a chiudere con Lorenzo Liurni. C’è intesa su tutto col calciatore che tra poco incontrerà il Picerno per discutere i termini per la rescissione. Il Matera sta facendo di tutto per trattenere Gianmarco Piccioni sul quale è fortissimo il pressing del Sorrento. Il club lucano non ha alcuna intenzione di liberarsi del calciatore.